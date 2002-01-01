“СтандартСервис” работает с объектами, которые имеют электрификацию
Что мы можем сделать для Вас:
из-за аварий и несчастных случаев.
инженерных систем.
“СтандартСервис” -
Шаг на встречу цивилизации!
- Цивилизованность в сотрудничестве;
- Надежность в работе;
- Бесперебойность электрооборудования;
Это не просто слова, а девиз нашей компании, которому мы следуем и строим свою репутацию. Уже 12 лет мы работаем для обеспечения безаварийной работы электрооборудования и безопасности бизнеса наших Клиентов.
Самые низкие цены постоянным Клиентам.
Скидки до 25% при заблаговременном заключении Договора.
Тепловизионная проверка электрооборудования, анализ качества электроэнергии, это то, что вы получаете бесплатно.
С 2009 года объединяем профессионалов по всей России,
которые добросовестно работают без лишней бюрократии,
корпоративных наценок и долгих расчётов —
Здесь, Сегодня по Себестоимости и с Гарантией!
Собственный штат инженеров. Никакого субподряда сторонним компаниям.
Актуальное свидетельство электролаборатории, поверки всех приборов, аттестованные в Ростехнадзоре инженеры имеющие действующие удостоверения по электробезопасности и охране труда.
Сканы этих и других документов предоставим по первому запросу.
конкурентные преимущества
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Работаем по всей России за счёт своих ресурсов = делаем, контролируем, отвечаем.
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Имеем свои представительства во многих городах = не завышаем ценник за дорогу.
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Значительный штат, большой парк приборов, автомобили = закрытие любых задач заказчика.
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Чётко выстроенная структура работы = порядок в работе, сроках, документах.
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Работают по всей России за счёт субподрядчиков = увеличение цены, потеря контроля.
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Как правило базируются только в 1 городе = расходы за дорогу, которые оплачивает заказчик.
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Не имеют больших ресурсов = частичное выполнение работ, привлечение 3х лиц.
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Не отлаженные бизнес процессы = не успели, ошиблись, потеряли и т.п.
получить персональное
предложение и узнать цену
выполненные объектысмотреть всё
честные цены
- 1 - 2-ух комн. от 7 р.
- 3 – 5-ти комн. от 9000 р.
- до 100м2 - от 8000 р.
-
от 100 до 300м2 - от 10 00р.
-
от 300м2 до 1000м2 - Цена договорная.
-
до 100м2 - 7000 р.
-
от 100 м2 до 500м2 - от 10 000 р.
-
от 500м2 - договорная.
-
Строительным компаниям скидки до 40%!
-
до 200м2 - 12 000 р.
-
от 200м до 500м2 - от 15 000 р.
-
от 500 м2 - Цена договорная.
-
Сетевым компаниям скидка до 40%
-
от 5000 р.
-
Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую.
-
Жилые - от 5 000 р.
-
Нежилые - от 5000 руб.
-
Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую документацию.
-
до 50м2 от 7000 р.
-
от 50м2 до 100м2 - 10 000 руб,
-
от 100м2 до 200м2 - от 10 000 руб.
-
Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую документацию.
-
от200м2 - 10 000 р.
-
от 200м до 500м2 - от 12 000 р.
-
от 500 м2 - Цена договорная.
-
Сетевым компаниям и компаниям скидки до 50%
- 1—2-ух комн. от 6000 р.
- 3 – 5-ти комн. от 7000 р.
- до 100м2 - 10 000 р.
- от 100-300м2 - от 15000 р.
- от 300м2 - от 35000 р..
- до 100м2 - 9000 р.
- от 2002 - Договорная
- до 100м2 - от 8000 р.
- от 100м2 - 500м2. - 10 000 - 45 000 р.
- от 500м2 - Договорная
Сетевым компаниям скидки до 50%
- Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую документацию, или закажите бесплатный выезд нашего специалиста.
- от 15 000 р.
- Точную стоимость вы можетие узнать прислав нам документацию.
- от 10 000 р.
- Точную стоимость вы можетие узнать прислав нам документацию.
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- до 100м2 - от 8000 р.
- от 100м2 - 500м2. - 10 000 - 45 000 р.
- от 500м2 - Договорная.
- Сетевым компаниям скидки до 50%
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г. Москва
ул.Нагорный проезд, 10А
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8(800) 333-21-80 8(812) 309-43-80
Ежедневно с 9:00 - 18:00