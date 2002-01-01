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Работаем по всей России

8(800) 333-21-80

г. Москва ул.Нагорный проезд, 10А

8(495) 589-58-81

г. Санкт-Петербург ул.Нагорный проезд, 10А

8(800) 333-21-80

Работаем по всей России

8(800) 333-21-80

г. Москва ул.Нагорный проезд, 10А

8(495) 589-58-81

г. Санкт-Петербург ул. Шишкина, д. 120

8(812) 309-43-80
mail@stds.ru

“СтандартСервис” работает с объектами, которые имеют электрификацию
Что мы можем сделать для Вас:

Провести качественную проверку электрооборудования и сетей до 750кВ на территории России.
Выявить и устранить дефекты, подготовить технический отчёт, предотвратив санкции и штрафы.
Не допустить возможные убытки
из-за аварий и несчастных случаев.
Оставить в прошлом проблемы, связанные с ошибками в документах и с беспорядком в работе недобросовестных подрядчиков.
Подготовить всю необходимую документацию о техническом состоянии сетей и электрооборудования.
Грамотное проектирование
инженерных систем.

“СтандартСервис” -
Шаг на встречу цивилизации!

Цивилизованность. Надежность. Бесперебойность.

- Цивилизованность в сотрудничестве;

- Надежность в работе;

- Бесперебойность электрооборудования;

Это не просто слова, а девиз нашей компании, которому мы следуем и строим свою репутацию. Уже 12 лет мы работаем для обеспечения безаварийной работы электрооборудования и безопасности бизнеса наших Клиентов.

Делаем больше чем должны

Самые низкие цены постоянным Клиентам.

Скидки до 25% при заблаговременном заключении Договора.

Тепловизионная проверка электрооборудования, анализ качества электроэнергии, это то, что вы получаете бесплатно.

Почему дешевле? Потому что Сами и БЕЗ проволочек!

С 2009 года объединяем профессионалов по всей России,

которые добросовестно работают без лишней бюрократии,

корпоративных наценок и долгих расчётов —

Здесь, Сегодня по Себестоимости и с Гарантией!

Собственный штат инженеров. Никакого субподряда сторонним компаниям.

Только легально!

Актуальное свидетельство электролаборатории, поверки всех приборов, аттестованные в Ростехнадзоре инженеры имеющие действующие удостоверения по электробезопасности и охране труда.

Сканы этих и других документов предоставим по первому запросу.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ,
НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

10
ЛЕТ РАБОТЫ
10
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
КОМПАНИИ В РАЗНЫХ
ГОРОДАХ
4200
УСПЕШНО
ЗАВЕРШЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
24
РЕЖИМ РАБОТЫ 24/7

конкурентные преимущества

Компания “Стандарт Сервис”

  • Работаем по всей России за счёт своих ресурсов = делаем, контролируем, отвечаем.

  • Имеем свои представительства во многих городах = не завышаем ценник за дорогу.

  • Значительный штат, большой парк приборов, автомобили = закрытие любых задач заказчика.

  • Чётко выстроенная структура работы = порядок в работе, сроках, документах.

Сильные Кокуренты

  • Работают по всей России за счёт субподрядчиков = увеличение цены, потеря контроля.

  • Как правило базируются только в 1 городе = расходы за дорогу, которые оплачивает заказчик.

  • Не имеют больших ресурсов = частичное выполнение работ, привлечение 3х лиц.

  • Не отлаженные бизнес процессы = не успели, ошиблись, потеряли и т.п.

СХЕМА РАБОТЫ

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выполненные объекты

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ПОА "Россети"
МО Ленинский р-он, д. Горки
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ТРЦ "Сургут Сити Молл"
г. Сургут, Югорский тракт, 38
СМОТРЕТЬ
Магазины - ZARINA
Более 100 магазинов ZARINA по Москве и Московской области.
СМОТРЕТЬ
ЦЭНКИ (Космодромы России)
Российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, недалеко от города Циолковский
СМОТРЕТЬ
"Вкусно и точка"
20 ресторанов в Ленинградской области
СМОТРЕТЬ
Магазин МЕТРО
Санкт Петербург, Пулковское ш., д. 23
СМОТРЕТЬ
Главархитектура Московской области
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Представительство Калужской области при Правительстве РФ
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честные цены

Электроизмерения
проектирование
КАЛЬКУЛЯТОР ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЬКУЛЯТОР электроизмерений
Квартиры
  • 1 - 2-ух комн. от 7 р.
  • 3 – 5-ти комн. от 9000 р.
Коттеджи
  • до 100м2 - от 8000 р.

  • от 100 до 300м2 - от 10 00р.

  • от 300м2 до 1000м2 - Цена договорная.

Офисы

  • до 100м2 - 7000 р.

  • от 100 м2 до 500м2 - от 10 000 р.

  • от 500м2 - договорная.

  • Строительным компаниям скидки до 40%!

Магазины

  • до 200м2 - 12 000 р.

  • от 200м до 500м2 - от 15 000 р.

  • от 500 м2 - Цена договорная.

  • Сетевым компаниям скидка до 40%

Склады

  • от 5000 р.

  • Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую.

Здания

  • Жилые - от 5 000 р.

  • Нежилые - от 5000 руб.

  • Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую документацию.

Рестораны

  • до 50м2 от 7000 р.

  • от 50м2 до 100м2 - 10 000 руб,

  • от 100м2 до 200м2 - от 10 000 руб.

  • Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую документацию.

Торговые секции

  • от200м2 - 10 000 р.

  • от 200м до 500м2 - от 12 000 р.

  • от 500 м2 - Цена договорная.

  • Сетевым компаниям и компаниям скидки до 50%

Квартиры
  • 1—2-ух комн. от 6000 р.
  • 3 – 5-ти комн. от 7000 р.
Коттеджи
  • до 100м2 - 10 000 р.
  • от 100-300м2 - от 15000 р.
  • от 300м2 - от 35000 р..
Офисы
  • до 100м2 - 9000 р.
  • от 2002 - Договорная
Магазины
  • до 100м2 - от 8000 р.
  • от 100м2 - 500м2. - 10 000 - 45 000 р.
  • от 500м2 - Договорная

Сетевым компаниям скидки до 50%

Склады
  • Точную стоимость Вы можете узнать, прислав нам техническую документацию, или закажите бесплатный выезд нашего специалиста.
Здания
  • от 15 000 р.
  • Точную стоимость вы можетие узнать прислав нам документацию.
Рестораны
  • от 10 000 р.
  • Точную стоимость вы можетие узнать прислав нам документацию.
Торговые секции
  • до 100м2 - от 8000 р.
  • от 100м2 - 500м2. - 10 000 - 45 000 р.
  • от 500м2 - Договорная.
  • Сетевым компаниям скидки до 50%

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Наши центральные офисы

8(800) 333-21-80

г. Москва

ул.Нагорный проезд, 10А

8(800) 333-21-80 8(495) 589-58-81

Ежедневно с 9:00 - 18:00

г. Санкт-Петербург

ул. Шишкина, д. 120

8(800) 333-21-80 8(812) 309-43-80

Ежедневно с 9:00 - 18:00